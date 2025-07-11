Россия будет развивать русский жестовый язык

Поддержка этому будет проводиться на государственном уровне

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Развитие русского жестового языка будет поддерживаться на государственном уровне. Это следует из утвержденных Основ государственной языковой политики РФ.

"Поддержка развития русского жестового языка, являющегося неречевым языком общения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей для получения инвалидами по слуху перевода с использованием русского жестового языка, совершенствование подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и переводчиков русского жестового языка", - указано среди основных направлений государственной языковой политики.