В Москве выбрали лучшего дефектоскописта

В финальном этапе конкурса приняли участие 12 конкурсантов, представляющих девять компаний столицы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Итоги первого городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии отраслевой группы дефектоскопист-специалист неразрушающего контроля подвели в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В финальном этапе конкурса приняли участие 12 конкурсантов, представляющих девять компаний Москвы. Победителем стал ведущий инженер ПАО "МОЭК" Максим Ковалев, серебро забрал инженер-дефектоскопист АО "Мосгаз" Виталий Шилков, третье место - у Алексея Шубского, начальника участка ООО "НТЦ "Нефтегаздиагностика". В теоретической части финала участники отвечали на 90 вопросов о методах контроля: визуальном и измерительном, ультразвуковом и рентгеновском. На практике конкурсантам предстояло проконтролировать изделия на наличие дефектов с помощью этих методов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалист такого профиля занимается обнаружением, определением и оценкой дефектов и повреждений различных материалов и конструкций. Используемые методы контроля позволяют выявить предпосылки к повреждениям сложного оборудования, заблаговременно провести профилактические ремонты и предотвратить потенциальные технологические нарушения.

Конкурс "Московские мастера" проходит в 28-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.