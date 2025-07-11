Роспотребнадзор: сезонный подъем ЭВИ в РФ начался раньше

Пик планируется в июле-августе, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями в этом году в России начался раньше, чес обычно. Пик планируется в июле-августе, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался раньше обычного, с середины мая, и пик заболеваемости прогнозируется на июль-август. В связи с этим, территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ЭВИ, в том числе в дошкольных и летних оздоровительных организациях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что также было констатировано, что ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в целом стабилизировалась.

"Роспотребнадзор продолжит работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей, уделяя особое внимание профилактике инфекционных заболеваний и контролю за соблюдением обязательных требований", - заключили в ведомстве.