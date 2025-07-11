Более 12,6 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с начала сезона

В Серпухове проплыли более 4,2 тыс. человек, в Лыткарине - около 7 тыс., а в Коломне - более 1,5 тыс.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 12,6 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с 1 мая. Маршруты работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С начала сезона в Серпухове проплыли более 4,2 тыс. человек, в Лыткарине - около 7 тыс., а в Коломне - более 1,5 тыс. <…> Проезд можно оплатить наличными, банковскими картами или картой "Стрелка", а также наличными средствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Лыткарине от одноименного причала до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер "Стриж". Он преодолевает 800 м за пять минут и будет ходить до 20 ноября.

В Коломне теплоход "Москва-108" следует от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Длина маршрута - 24 км, время в пути - полтора часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады". Расстояние в четыре километра катер преодолевает примерно за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.