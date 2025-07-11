В Котельниках построили новую автостанцию

Ее общая площадь составляет 1,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Автостанцию построили в подмосковных Котельниках, ее планируют открыть в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

"Жители Котельников больше не будут мерзнуть в ожидании автобуса на улице. Новая автостанция общей площадью 1,7 тыс. квадратных метров сможет обслуживать до 1,5 тыс. пассажиров в сутки, и улучшит транспортную доступность городского округа Котельники и соседних территорий. Дополнительный транспортный хаб для округа построила частная компания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автостанция включает зал ожидания на 75 человек; пассажирские, торговые, служебные и технические помещения; 6 перронов для отправления и прибытия с постами посадки и высадки пассажиров; крытую зону ожидания на перронах. На входах установлены арочные металлодетекторы и интроскопы, предназначенные для выявления запрещенных к перевозке предметов.

"При проектировании и строительстве автостанции учли все требования по обеспечению доступности людей с ограниченными возможностями. Созданы условия для беспрепятственного передвижения по территории и внутри здания, включая пандусы, лифты, тактильные указатели и адаптированные санитарные комнаты", - добавили в ведомстве.

Строительство станции началось в июне 2024 года. Объект завершен строительством и получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. "Соответствующий документ выдан Главгосстройнадзором Московской области после тщательной проверки. Ввести в эксплуатацию автостанцию планируют в середине июля 2025 года", - заверили в пресс-службе.