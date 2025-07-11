В Подмосковье многодетные семьи оформляют льготные разрешения на платную парковку

На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. многодетных семей получили льготные разрешения на платную парковку в Подмосковье с помощью регионального портала госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее сообщалось, что к 15 апреля было оформлено 19 таких разрешений. Сейчас их число достигло 2 465.

"Более 500 заявок были отклонены - часто заявители подают документы на транспортные средства, не соответствующих категориям М1 и М2, на которые распространяется льгота, также предоставляют противоречивые сведения или просроченные документы. Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы, которые помогают заявителям в подаче документов и снижают процент отказа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформить льготное парковочное разрешение многодетные семьи из Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2.

Бесплатно парковаться на платных парковках в 17 населенных пунктах Московской области могут многодетные семьи только из Подмосковья, при этом место на парковке не резервируется. Льготные разрешения других регионов не действуют.

Подробную информацию о платных парковках можно получить на сайте регионального министерства транспорта. Ответы на вопросы по подаче заявок на льготное разрешение можно получить по номеру +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).