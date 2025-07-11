В РФ остается нерешенной проблема вождения под воздействием некоторых лекарств

С 2017 года основные показатели аварийности с участием водителей в состоянии опьянения снизились почти 1,5 раза

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Проблема управления автомобилями водителями, находящимися под воздействием ухудшающих реакцию и внимание лекарств, остается в России нерешенной. Об этом говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, с которой ознакомился ТАСС.

"Остается нерешенной проблема управления транспортными средствами водителями под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из проекта, "в этой связи требуется дальнейшее совершенствование системы медицинского обеспечения допуска к управлению транспортными средствами, включая развитие механизмов информационного взаимодействия между правоохранительными органами и медицинскими организациями на всех этапах в целях своевременного установления водителей, имеющих медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские ограничения к управлению транспортными средствами, и принятия к ним соответствующих мер вплоть до исключения из дорожного движения".

В документе также отмечается, что с 2017 года основные показатели аварийности с участием водителей в состоянии опьянения снизились почти 1,5 раза. Этому способствовало как принятие целенаправленных нормативно-правовых и организационных мер, так и снижение потребления алкоголя населением страны. "На фоне достигнутых успехов необходимо обратить внимание на то, что в 2024 году при продолжившемся снижении количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения число погибших в таких происшествиях увеличилось (+6,2%)", - говорится в документе. По сравнению с общемировыми показателями, подчеркивается также в документе, потребление алкоголя в России остается по-прежнему высоким.

Кроме того, усугубляется проблема управления автомобилями водителями в состоянии наркотического опьянения. "Число погибших в ДТП с участием таких водителей в 2024 году увеличилось на 34,5% по сравнению с предшествующим годом. За последние семь лет их доля возросла более чем в полтора раза и в 2024 году составила почти десятую часть всех погибших в происшествиях, при которых у водителя было установлено состояние опьянения", - сказано в проекте.

При этом нельзя исключать латентность таких фактов при невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), подчеркивается в проекте.