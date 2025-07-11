В Москве увеличивали интервалы движения поездов на участке серой ветки метро

Речь идет о северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена были увеличены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении.

Позже в департаменте сообщили, что график поездоа был восстановлен. Причиной приостановки движения была проверка состава.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) в графике", - значится в сообщении.

В новость внесены изменения (21:14 мск) - добавлена информация о движении.