Губернатор Анохин вручил благодарность сбивавшему дроны под Иркутском водителю

Антон Мацкевич во время теракта с применением FPV-дронов на аэродроме военной части вместе с другими водителями и сотрудниками полиции сбивал беспилотники камнями, чтобы они не взлетели

СМОЛЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил благодарственное письмо водителю, который был одним из тех, кто 1 июня препятствовал работе вражеских FPV-дронов во время атаки в поселке Средний Усольского района Иркутской области.

"Сегодня встретился с человеком, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской области. Проявив смекалку и мужество, Антон Мацкевич вместе с другими очевидцами помогал предотвратить серьезные последствия атаки. Вручил Антону Александровичу благодарственное письмо. Без сомнения, этот поступок - пример мужества и самоотверженности", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

ВСУ 1 июня совершили теракт с применением FPV-дронов на аэродроме военной части в Иркутской области. В ликвидации беспилотников, которые вылетали из фуры, приняли участие жители региона и водители большегрузов, находившиеся в момент инцидента поблизости. Среди них был Антон Мацкевич. Мужчина родом из Витебска, однако последние несколько лет работает в смоленской компании международных перевозок. Когда он увидел, что из кузова фуры начали вылетать дроны, он не растерялся и вместе с другими водителями и сотрудниками полиции начал сбивать их камнями, чтобы беспилотники не взлетели.