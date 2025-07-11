В парке "Зарядье" открывается VI фестиваль Русского географического общества

Гостей мероприятия ожидают бесплатные мастер-классы, лекции, квизы и кинопоказы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Шестой фестиваль Русского географического общества (РГО) пройдет с 12 по 20 июля в московском парке "Зарядье".

"Гостей ожидают воплощенные в выставках, выступлениях артистов, кинопоказах, мастер-классах и многом другом "Чудеса России" - восхитительные места, памятники, достопримечательности, традиции - все то, что делает нашу страну уникальной и неповторимой, столь любимой и дорогой сердцу", - сообщают организаторы.

На одной площадке соберутся представители Башкирии и Якутии, Воронежской, Владимирской, Курганской, Свердловской областей, а также других регионов страны, чтобы исполнить традиционные песни и танцы, рассказать о своей культуре и вовлечь в путешествие.

На площадке фестиваля РГО пройдет Фестиваль экологической музыки, в рамках которого выступят этнические коллективы и фольклорные ансамбли. Экологическая музыка - это новое стилистическое направление, вдохновленное природой и бережным к ней отношением. Гостей ждут народные мотивы, живой звук и музыкальные инструменты ручной работы из натуральных материалов. Музыканты покажут, как играть на варгане, и раскроют секреты горлового пения.

Помимо этого, гостей всех возрастов ожидают сотни бесплатных познавательных мастер-классов, лекций, квизов и кинопоказов. Ученые и просветители, писатели и художники, путешественники и туроператоры соберутся вместе, чтобы рассказать о России и ее чудесах.

"Для любителей острых ощущений и головокружительных полетов - VR-кинотеатр с фильмом-путешествием по России, для поклонников оригинальных съемок - фотозоны, а для закаленных духом, отважных и смелых путешественников - настоящая экспедиционная техника. И, конечно, для любознательных и любящих природу и животных - арт-инсталляция с фотоловушками из заповедников со всей России, на экранах которой тигры, олени, снежные барсы, ларги, фазаны, медведи, лесные коты и многие-многие другие животные", - рассказали в РГО.