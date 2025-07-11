В консерватории им. Чайковского пройдет открытие школы-фестиваля "Донбасский экспресс"

На сцене выступят Петр Лундстрем и другие артисты

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Школа-фестиваль "Донбасский экспресс" Леонида Лундстрема откроется концертом в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в субботу. На сцене выступят зампред комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, директор АНО "Творческая мастерская Леонида Лундстрема" Петр Лундстрем и другие артисты, сообщили ТАСС организаторы.

"На великой сцене выступят Петр Лундстрем (скрипка), [итальянский пианист, художественный руководитель Международного конкурса юных пианистов Владимира Крайнева] Александр Романовский (фортепиано), а также юные талантливые скрипачи школы-фестиваля - Иван Становов, Мохаммад Шер Шах Надир, Агния Жолобова. Вместе с камерным оркестром Леонида Лундстрема артисты представят жемчужины академической музыки. <...> Праздничный вечер состоится 12 июля в Московской консерватории им. П. И. Чайковского", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что на вечере в первом отделении будут исполнены концерт для четырех скрипок си минор № 10 А. Вивальди, концерт для скрипки с оркестром ре мажор #4 В. А. Моцарта и концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор KV488 В. А. Моцарта. Во втором отделении будет представлена сюита Л. Ван Бетховена из камерных сочинений в аранжировке заслуженного артиста РФ, дирижера Сергея Казюлина.

"Концерт посвящен великим инструментальным шедеврам эпохи барокко и классицизма, которые стали признанными и любимыми всеми слушателями. Их исполнение требует высокого мастерства, секреты которого именитые опытные музыканты передают младшему поколению", - обратили внимание организаторы.

О "Донбасском экспрессе"

Музыкальный тур фестиваля "Донбасский экспресс" начался 3 июля и завершится 12 июля концертом на сцене Большого зала Московской консерватории имени П. И. Чайковского, в рамках которого пройдет также открытие школы-фестиваля.

Всего на участие в проекте было подано около 300 заявок, из которых организаторы отобрали 97 молодых талантливых музыкантов, которые примут участие в школе-фестивале. Отобранные участники представляют 17 регионов России: Донецкую, Луганскую, Белгородскую, Воронежскую, Калининградскую, Курскую области и другие субъекты.

Программа

Программа школы-фестиваля "Донбасский экспресс" состоит из двух частей. Первая половина - образовательный комплекс, который включает мастер-классы, лекции, встречи с педагогами фестиваля. Во второй части пройдет фестивальная "вечерняя" программа с концертами участников.

Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты 17, 19 и 23 июля в Московской консерватории с участием Леонида Лундстрема (скрипка), Марии Воскресенской (фортепиано), Владимира Нора (виолончель), Варвары Мягковой (фортепиано), а также "юных звезд разных сезонов школы-фестиваля Леонида Лундстрема".

Проект "Донбасский экспресс" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проходит уже четвертый год.

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