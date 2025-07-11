На Камчатке в экофоруме примут участие около 600 специалистов

Мероприятие пройдет с 4-18 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 600 молодых экологов, педагогов, юннатов примут участие во Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема. Заповедный край", который в четвертый раз будет проводиться на Камчатке с 4-18 августа. Об этом сообщает Департамент лесного хозяйства по ДФО.

"Участниками форума станут 600 молодых специалистов из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет. Здесь встретятся молодые экологи, биотехнологи, инженеры, педагоги, экоактивисты, студенты, предприниматели и представители юннатского движения, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее нашей страны", - говорится в сообщении.

Организаторами форума, который пройдет с 4-18 августа, выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Камчатского края. Форум проводится ежегодно с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина и является важнейшим экологическим молодежным мероприятием в стране. В рамках мероприятия пройдут образовательные сессии и лекции от известных экологов и ученых, практические занятия по экологии и устойчивому развитию, интерактивные мастер-классы по созданию экологических проектов, экскурсии по заповедным территориям Камчатки, дискуссионные площадки и круглые столы по актуальным вопросам экологии.