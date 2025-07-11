"Известия": более 40% туристов в РФ выберет этим летом автотуризм

По данным газеты, доля автотуристов летом 2025 года может достигнуть 43%, в то время как в 2024 году таких путешественников было 38%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Поездки туристов РФ на машинах этим летом могут увеличиться до 43% от числа всех путешественников по стране. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Согласно данным газеты, доля отечественных автотуристов летом 2025 года может достигнуть 43%, в то время как в прошлом году количество таких путешественников составляло 38%. "Исследования предпочтений российских туристов регулярно фиксируют рост популярности поездок на автомобиле. Для этой категории мы совместно с регионами сформировали более 93 готовых турмаршрутов", - заявил Решетников.

Он также напомнил о мерах по поддержке автомаршрутов, которые определены в нацпроекте "Туризм и гостеприимство". "И в этих мерах проекты, связанные с развитием автомобильного туризма, выделены как приоритетные. Отдельно с Минтрансом России ведем работу по ремонту дорог в составе маршрутов, с Минцифры - по развитию связи на дорогах, с Минкультуры и Минприроды - по обустройству объектов турпоказа необходимой инфраструктурой", - добавил министр.