Гладков рассказал о первой встрече с Путиным

Губернатор Белгородской области отметил, что задачи, которые ставит президент, власти региона стараются выполнить в первую очередь

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью ТАСС рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой глава государства акцентировал внимание на том, что регион всегда был флагманом во многих отраслях.

"На самой первой встрече он (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) акцентировал внимание, что регион всегда был сильным, был флагманом во многих отраслях. И вот эти сильные стороны, они должны быть всегда в повестке. Регион должен быть динамично развивающимся, а это требует концентрации усилий, науки, производственных, кадровых, административных мер, федеральной и региональной поддержки", - сказал он.

Гладков отметил, что задачи, которые ставит президент, власти региона стараются выполнить в первую очередь. "Он - руководитель, а мы - люди, которые на своих местах те решения, которые он принимает, в том числе кадровые, исполняем. Мы - солдаты президента, поэтому по-другому выйти не может", - добавил он.

Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.