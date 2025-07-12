Гладков: чиновники в приграничье с Украиной живут в одинаковых условиях со всеми

Губернатор Белгородской области отметил при этом, что помнит каждую поездку по региону и все обстрелы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Муниципальные и региональные чиновники в Белгородской области находятся в тех же условиях, что и жители региона. Об этом с интервью ТАСС рассказал губернатор субъекта Вячеслав Гладков.

"Если кто-то говорит, что не страшно, то обманывает. Это не может не быть страшно, но, с другой стороны, наверное, ни у кого из нас, ни у меня, ни у моих коллег, нет возможности по-другому себя вести, мы не можем оставить людей. Мы все вместе, находимся абсолютно в одинаковых условиях, живем на тех же самых улицах, кто-то просто поближе к границе, кто-то чуть подальше, но никто не убежал. Мы в этих условиях просто живем, уже научились, как нужно себя вести, привыкли и стараемся быть максимально осторожными и помогать друг другу", - сказал он.

Губернатор отметил при этом, что помнит каждую поездку по региону и все обстрелы. "Помню все обстрелы, особенно один из первых - когда нас с главой Шебекинского городского округа майор полиции, кажется, обругал крепкими словами, заставил лечь на землю и ползти под минометным обстрелом. Сложных ситуаций было много. К сожалению, много погибших, много раненых, и нет ни одного дня, ни одного случая, который удастся забыть. Это очень страшные события в жизни, очень тяжелые не только для меня", - добавил он.

При этом Гладков отметил, что в сложных условиях заметно возросла творческая активность жителей региона. "Я теперь понимаю, почему во время Великой Отечественной войны писали пьесы, книги, картины, слушали музыку. У нас в регионе происходит то же самое. Вижу, что чем больше сложных ситуаций, тем больше стихов, картин", - пояснил губернатор Белгородской области.

Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей. Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.