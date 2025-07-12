РФ оспорила решение суда в США о разбирательстве с экс-акционерами ЮКОСа

Как следует из уведомления в базе суда в Вашингтоне, Россия подает апелляцию на постановление от 11 июня 2025 года, "согласно которому было отклонено ходатайство ответчика о прекращении разбирательства на основании государственного иммунитета"

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Российская сторона подала апелляцию на постановление суда в Вашингтоне, отказавшего ей ранее в прекращении разбирательства, в рамках которого компания, связанная с экс-акционерами ЮКОСа, пытается взыскать с РФ около $5 млрд. Соответствующее уведомление поступило в пятницу в электронную базу суда.

Как следует из документа, РФ "подает апелляцию в апелляционный суд округа Колумбия на постановление суда от 11 июня 2025 года <...>, согласно которому было отклонено ходатайство ответчика о прекращении разбирательства на основании государственного иммунитета".

Упомянутое постановление вынес федеральный суд столичного округа Колумбия. Он отказался удовлетворить ходатайства российской стороны о прекращении или приостановке производства по делу, которые были поданы в период с декабря 2023 года по апрель 2025-го. Российская сторона, в частности, настаивала на том, что разбирательство следует прекратить, поскольку суд округа Колумбия не обладает юрисдикцией для его рассмотрения.

В числе аргументов отмечалось, что проведение этого разбирательства противоречит законам РФ, а также то, что российская сторона не может надлежащим образом получать документы, касающиеся дела. Кроме того, подчеркивалось, что разбирательство не имеет смысла, поскольку Верховный суд США еще не вынес решения по другим делам, касающимся, в частности, иммунитета государств от судебного преследования. Окружной суд счел все приведенные аргументы недостаточными.

Разбирательство было начато на основании иска, поданного в 2022 году компанией Yukos Capital, которая, согласно документам суда, в прошлом входила в структуру ЮКОСа. Компания ссылается на то, что в 2021 году международный арбитраж вынес решение, по которому Россия должна выплатить ей ущерб в размере около $5 млрд. Компания просит суд в округе Колумбия обеспечить выполнение решения арбитража.

В 2014 году созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге международный арбитраж обязал Россию выплатить $50 млрд нескольким связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям. РФ обжалует это решение в голландских судах, а экс-акционеры ЮКОСа предпринимают попытки взыскать с России $50 млрд, а также проценты еще на $10 млрд в судах Великобритании и США.