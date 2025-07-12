В Туве заложили первый камень Центра восточной медицины

В нем будут оказывать медицинскую помощь, сочетающую методы традиционной восточной медицины с современными достижениями здравоохранения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первый камень Центра восточной медицины заложен в Республике Тыва. Как сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг, здесь будут оказывать медицинскую помощь, включающую традиционные восточные методы, а также современные достижения.

"С первых дней открытия крупнейшего буддийского монастыря в России "Тубтен Шедруб Линг" мы говорили о развитии комплекса, и сегодня особенный день. Мы заложили первый камень Центра восточной медицины. Лечебно-реабилитационный центр будет оказывать медпомощь в уникальном сочетании методов традиционной восточной медицины с современными достижениями здравоохранения", - написал глава региона.

Ховалыг добавил, что в центре также будут проходить реабилитацию и участники специальной военной операции. По его словам, союз медиков и духовных учителей монастыря "Тубтен Шедруб Линг" даст хороший эффект в этом направлении.

"В этот особенный день выражаю нашу большую благодарность Культурному фонду имени Кужугета Шойгу, Сергею Кужугетовичу Шойгу и нашим партнерам, которые начинают строить этот важнейший для республики центр", - добавил Ховалыг.