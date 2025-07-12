В Томской области открыли Всероссийский медицинский студотряд "Томич"

В состав отряда вошли 85 студентов-медиков, сообщили в пресс-службе РСО

ТОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Всероссийский студенческий медицинский отряд "Томич" открыли в Томской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО), это первый такой масштабный проект, реализуемый в регионе.

"В Томске состоялось открытие Всероссийского студенческого медицинского отряда "Томич". Это первый медицинский проект такого масштаба, реализуемый в Томской области. <…> В состав отряда "Томич" вошли 85 студентов-медиков из 10 регионов России: Воронежской, Иркутской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Томской, Тульской областей, Краснодарского края, Кузбасса и Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Участники проекта будут работать в нескольких учреждениях региона, включая Томскую областную клиническую больницу, Городскую клиническую больницу № 3 имени Б.И. Альперовича, Медико-санитарную часть № 2, Томский НИИ кардиологии и функциональной диагностики, а также в Центре семейной медицины. Они будут помогать медперсоналу с 12 июля по 25 августа.

В открытии принял участие депутат Государственной думы от Томской области, первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

"Поддержка и развитие медицинских кадров - стратегическая задача для всей страны, особенно для регионов с богатым научным и образовательным потенциалом, таких как Томская область. Студенческие медицинские отряды не только помогают решать вопросы здравоохранения, но и формируют у будущих специалистов важные профессиональные навыки", - сказал он на церемонии открытия.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.