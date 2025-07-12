Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тыс. машин

Время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Очередь для проезда на Крымский мост превышает 1 тыс. автомобилей, следует из данных Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 434 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 583 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сводке на 10:00 мск.

По данным канала, очередь начала скапливаться уже к 5:00 мск - к этому времени ожидали проезда из Краснодарского края в Крым более 200 машин.