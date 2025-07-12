В Москве снизилась активность клещей из-за жары

Насекомые избегают прямых солнечных лучей и прячутся в тени, отметил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Экстремальная жара, установившаяся в эти дни в Москве, снизила активность клещей, рассказали ТАСС специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Клещи в самое пекло не опасны. У нас две волны активности клещей - весна и осень - для них оптимальная температура 15-20 градусов и умеренная влажность. В знойную и сухую погоду они не особо активны", - сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

Как отметил в беседе с ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, большинство насекомых столичного региона увеличивают активность в жару - больше или меньше. Но в их поведении нет ничего аномального, и жара для насекомых - вариант нормы.

"Сейчас зреют сезонные фрукты и ягоды, и насекомые начинают активно ими питаться. Во многом в связи с этим, ближе к середине-концу лета становится, например, больше ос. Что же касается клещей - в это время их активность снижается, они избегают прямых солнечных лучей и прячутся в тени", - добавил он.