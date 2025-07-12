На станции Левобережная с 19 июля временно не будут останавливаться поезда

Посадку и высадку отменили из-за реконструкции остановочного пункта, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пригородные поезда с 19 июля временно не будут останавливаться на станции Левобережная в область из-за реконструкции остановочного пункта. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В связи с реконструкцией остановочного пункта Левобережная, с 19 июля 2025 года будет временно отменена посадка/высадка пассажиров на одной из платформ станции в область: для поездок до станции Левобережная рекомендуем проезжать до станции Химки и переходить на платформу к поездам в направлении до станции Левобережная", - говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы отправиться со станции Левобережная в направлении Зеленограда-Крюково рекомендуется проезжать до станции Ховрино и переходить на платформу к поездам в направлении до Зеленограда-Крюково.

Как отмечается, добраться до станций можно также на автобусе. Между станциями Химки и Левобережная курсирует маршрутный автобус №5, между станциями Ховрино и Левобережная курсирует маршрутный автобус №344.

"Для бесплатной пересадки на железнодорожных станциях Ховрино и Химки: Транспортные карты "Тройка", банковские карты, абонементные билеты и социальные карты прикладывайте к турникетным линиям на вход и выход. С разовым проездным документом рекомендуем обращаться к контролерам у турникетных линий", - добавили в МТППК.

Как добавили в столичном департаменте транспорта, поезда будут проходить станцию "Левобережная" МЦД-3 из-за работы по строительству первой в России высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, благодаря которой пассажиры смогут преодолевать расстояние между городами почти в 2 раза быстрее, чем сейчас. "Улучшится транспортная доступность Тверской и Новгородской областей. Для реализации проекта уже проделана огромная профессиональная работа. Реконструкция Левобережной - один из этапов создания ВСМ. Для этого мы вынуждены временно отменить посадку и высадку пассажиров на одной из платформ станции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.