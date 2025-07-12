Главы регионов СКФО поздравили РИЦ "ТАСС Кавказ" с годовщиной

В частности, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков отметил уровень профессионализма команды центра

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Главы северокавказских республик поздравили генерального директора Информационного агентства России ТАСС Андрея Кондрашова и Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Кавказ" с годовщиной открытия центра.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил важность РИЦ "ТАСС Кавказ". "Вот уже прошел год со дня создания регионального отделения ТАСС на Кавказских Минеральных Водах. Площадка живая, люди приходят, делятся своими мнениями, обсуждают, журналисты задают вопросы для того, чтобы людям лучше донести информацию из первых уст, не только от властей, но и от бизнеса, и от тех, кто неравнодушен к своей территории", - отметил Владимиров в видеопоздравлении.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков отметил уровень профессионализма команды РИЦ "ТАСС Кавказ". "Год назад в Пятигорске открылся региональный информационный центр "ТАСС Кавказ". Это стало значимым событием для всего СКФО. Благодаря такому развитию, работа одного из крупнейших информационных агентств России - ТАСС - полноценно представлена сегодня на Северном Кавказе. <...> Центр являет собой успешный пример того, как средствам массовой информации можно эффективно выстраивать свою работу в среде высокотехнологичных коммуникаций, в условиях высокой конкурентности, и как сделать свой контент востребованным за счет своевременного, осмысленного, привлекательного и уникального содержания", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пожелал ТАСС и дальше укреплять репутацию профессионального, объективного и авторитетного источника информации. "Весь этот год "ТАСС Кавказ" профессионально и оперативно информировал население не только Северного Кавказа, но и всей России о том, что происходит в регионе. Журналисты достоверно освещали ту огромную работу, которая проводится в субъектах округа в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина, рассказывали, как улучшается качество жизни населения, экономика, социальная сфера, публиковали истории о ветеранах, о наших земляках, доблестно выполняющих задачи в зоне проведения СВО. Искренне поздравляю руководителя информагентства Андрея Кондрашова и команду РИЦ", - отметил Темрезов в видеопоздравлении.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил большой объем работы, проведенной информационным центром за этот год. "Сегодня исполняется годовщина работы "ТАСС Кавказ" и за этот год сделано очень много, не только в рамках нашей совместной информационной работы, но и в том числе мероприятия, которые были посвящены нашему величайшему - празднику 80-летию Победы, и мероприятия по освещению других проектов, реализующихся сегодня в Дагестане", - сказал Меликов в видеопоздравлении.

Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло также присоединился к поздравлениям. "Сегодня исполняется ровно год как у нас на Кавказе организован "ТАСС Кавказ". Мы с вами очень часто встречались, вы в своих репортажах всегда говорите проверенную информацию и правду, с вашим руководителем мы побывали в зоне СВО. От души хочу поздравить вас с первым днем рождения, пожелать успехов, удачи и всего самого доброго. Будьте такими же какие вы есть и работайте точно также как вы работаете, говорите и доносите людям правду", - отметил глава Северной Осетии в своем видеопоздравлении.