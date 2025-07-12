ГБР Украины: обвинение главы Центра противодействия коррупции не связано с работой

Виталию Шабунину предъявили обвинения в уклонении от воинской службы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Обвинение, предъявленное председателю правления украинского Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, не связано с его общественной деятельностью. Об этом заявила в эфире украинского телемарафона пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

Накануне стало известно, что Шабунину предъявлены обвинения в уклонении от воинской службы, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Сразу хотела бы заметить, что объявление подозрения никоим образом не связано с его общественной деятельностью. Если проверить те данные, которые предоставлены следователями, то он мобилизовался еще в 2022 году, но фактически на службу не появлялся", - сказала она.

По данным следствия, Шабунин был мобилизован в 2022 году, но "под предлогом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны", получая при этом жалование. Он также обвиняется в использовании в личных целях внедорожника, который был ввезен на Украину в качестве гуманитарной помощи.

Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что Шабунин недавно был отправлен в Харьковскую область на передовую. Сам Шабунин связывает свою отправку в зону боевых действий "с критикой законопроекта, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, а также за другие критические высказывания в адрес Владимира Зеленского и политики властей в целом".