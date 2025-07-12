Пушилин поручил установить бочки с водой в районы, где ее привозят по графику

Также зафиксировано 95 обращений жителей в чат-боте главы ДНР по поводу порывов водопроводов

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин поручил установить емкости для воды в те районы, где введены графики подачи и подвоза воды, но их не всегда удается соблюдать. С просьбами решить проблему к главе обратились жители, сообщил он на видео в своем Telegram-канале.

"Первое, что на сходах с гражданами я слышу - понимаем, что с водой плохо, но давайте сделаем так, чтобы графики соблюдались. <…> А там, где воду подвозят не по графику по каким-то причинам: ломаются машины, попадают в пробки - есть объективные причины, давайте ставить емкости. Посмотрите, что нужно сделать", - сказал Пушилин, обращаясь к гендиректору ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" Сергею Полхову.

Глава республики поручил решить проблему во взаимодействии с муниципальными органами власти и с республиканским штабом.

Кроме того, зафиксировано 95 обращений жителей в чат-боте главы ДНР по поводу порывов водопроводов. За три дня из них устранено уже 54 утечки, сообщил Полхов. Работу необходимо завершить до 14 июля, уточнил он.

Проблему водоснабжения республики Пушилин поднимал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину 10 февраля. Глава ДНР заявлял, что регион получает из всех существующих источников в совокупности только половину необходимого количества воды. По его словам, причина - водная блокада республики со стороны Киева, нарушившего работу канала Северский Донец - Донбасс, который являлся основным источником снабжения региона. Серьезные перебои начались в первые месяцы 2022 года. Для решения проблемы построен водовод Дон - Донбасс, а также несколько более мелких трубопроводов. В некоторых городах, включая крупнейшие по численности населения - Донецк, Макеевку и Мариуполь, введена подача воды по графику. В шахтерской столице она подается раз в два дня.