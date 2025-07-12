Чернышенко поздравил "Станкин" с 95-летием

Заместитель председателя правительства России вручил красные дипломы студентам

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников и коллектив МГТУ "Станкин" с 95-летним юбилеем и вручил красные дипломы студентам. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

"Скоро "Станкин" обретет новую площадку с новыми высокотехнологичными помещениями, площадью более 200 тыс. кв. м, рассчитанную на 11 тыс. студентов. Современная научная и образовательная экосистема появится до 2030 года общими усилиями Москвы и министерства образования и науки. Поэтому те, кто будет носить гордое звание станкиновцы, получат еще более уникальные возможности для реализации своих талантов и возможностей, как нам и поручил президент Владимир Владимирович Путин. Желаю всему коллективу и студентам самого наилучшего, а выпускникам - в полной мере раскрыть свой потенциал, как это делают все станкиновцы. Удачи вам, в добрый путь!" - привели слова вице-премьера в его аппарате.

Чернышенко также поделился воспоминаниями о том, как сам когда-то был студентом университета, и рассказал о планах по развитию вуза. По его словам, к 2030 году для "Станкина" будет построен современный кампус мирового уровня.

Кроме того, вице-премьер оценил, как проходит приемная кампания в МГТУ "Станкин". Ему доложили, что в текущем году университет выделил более 1,6 тыс. бюджетных мест, на которые подали документы свыше 4,5 тыс. абитуриентов на 22 тыс. конкурсных групп. Самый популярный способ подачи - через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" - подано 85% заявлений.

"Наиболее востребованы у абитуриентов направления подготовки: информатика, вычислительная техника, информационные системы, технологии, программная инженерия и автоматизация", - говорится в сообщении аппарата Чернышенко.