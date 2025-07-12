Посольство в Париже направило Путину письмо графа Шереметева о переселении в РФ

В диппредставительстве отметили, что 93-летний Петр Шереметев на протяжении долгих лет возглавлял Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Российское посольство в Париже передало в Москву письмо графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину, в котором он заявил о намерении переселиться в Россию. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Посольство России во Франции поддерживает тесные связи с Петром Петровичем Шереметевым, потомком знатного российского рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции, - отмечается в тексте. - Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на родину своих предков - в Россию. На днях посольство получило письмо от Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам".

В диппредставительстве отметили, что 93-летний Шереметев, который на протяжении долгих лет возглавлял Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова, "внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества".

Шереметев - французский и российский общественный деятель, меценат, архитектор и музыкант - родился в 1931 году в Марокко. Он происходит из графской ветви рода Шереметевых. С 1975 года является почетным вице-президентом Франко-российского общества дружбы.