В Москве более 7 тыс. семей переехали в новые квартиры по программе реновации

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Восточном административном округе новоселье отпраздновали свыше 2,3 тыс. семей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 7 тыс. семей столицы переехали в новое жилье по программе реновации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефремова, которые приводятся на официальном портале правительства и мэра столицы, в ВАО в совеременные дома переехали свыше 2,3 тыс. семей, в САО - примерно 1,2 тыс. На юго-востоке города новоселье отпраздновали более 1 тыс. семей.

Жители получили квартиры, в которых готовая улучшенная отделка, добавил Ефимов.

Программу реновации приняли в августе 2017 года. Она касается около 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5 176 домов.