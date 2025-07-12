В ММНКЦ им. Боткина делают около 120 операций в год по пересадке роговицы глаза

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что процедуры проводятся с применением современных микрохирургических инструментов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 120 операций по трансплантации роговицы глаза проводят в столичном офтальмологическом центре ММНКЦ им. С.П. Боткина. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"С 2018 года в Московском офтальмологическом центре клиники проводятся операции по трансплантации роговицы глаза. До этого такие сложные вмешательства москвичи могли пройти только в федеральных больницах и за рубежом. Сегодня на базе Центра делают около 120 операций в год", - говорится в сообщении.

Мэр также отметил, что процедуры проводятся с применением современных микрохирургических инструментов. "В ходе операции врачи-офтальмологи выполняют ювелирную работу - каждое действие выверено с точностью до десятых долей миллиметра", - отметил Собянин.

При наличии сопутствующих заболеваний пациенты получают всестороннюю помощь профильных специалистов - терапевтов, кардиологов, неврологов и других врачей. Благодаря высокому уровню подготовки персонала и оснащению центра, восстановление после операций проходит быстро. Ранее москвичи могли получить такую помощь только в федеральных клиниках или за рубежом.