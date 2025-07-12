В Туве откроют клинику восточной медицины для реабилитации участников СВО

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в планах также создание мемориального комплекса в память всех военных

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Культурный фонд имени Кужугета Шойгу откроет в Туве клинику восточной медицины, где смогут проходить реабилитацию участники специальной военной операции. Также в планах создание мемориального комплекса в память всех военнослужащих, принимавшим участие в СВО, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время поездки в Туву.

По его словам, одним из проектов фонда является большая клиника восточной медицины, первый камень в основание которой был заложен 12 июля. "В клинике смогут проходить реабилитацию абсолютно все, в том числе ребята, которые прошли через специальную военную операцию, при этом будут использоваться как зарекомендовавшие себя тысячелетние медицинские методики, так и современные подходы к восстановлению здоровья", - отметил Шойгу.

Строительство Центра восточной медицины запланировано до конца 2026 года. Проект реализуется при поддержке федеральных и региональных структур, а также научных и медицинских учреждений.

Центр восточной медицины разместится на площади более 5,4 тыс. кв. м и будет рассчитан на обслуживание более 3,7 тыс. пациентов в год. В нем будут работать 27 врачей в 33 профильных кабинетах. Кроме того, предусмотрен дневной стационар на 10 коек и амбулаторное отделение для комплексной реабилитации. Планируется, что в центре будут проводиться процедуры иглорефлексотерапии, гирудотерапии, моксотерапии, парафинотерапии, бальнеологического лечения, а также будет работать уникальная фитоаптека с тувинскими травами.

Мемориал участникам СВО

"Кроме этого, фонд планирует создать мемориальный комплекс в память всех военнослужащих, принимавшим участие в специальной военной операции", - сказал секретарь Совбеза.

Он уточнил, что "визуальный макет уже готов", а создавать мемориал будут местные тувинские архитекторы. "Мы готовы профинансировать все работы", - заверил Шойгу.

О Культурном фонде имени Кужугета Шойгу

Культурный фонд имени Кужугета Шойгу был создан в 2013 году.

Его основная задача - содействие возрождению и сохранению культурного наследия на территории Республики Тыва, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи региона.

Фонд занимается издательской деятельностью, поддержкой творческих инициатив жителей Тувы, патриотическим и военно-патриотическим воспитанием молодежи, организацией мероприятий просветительского характера, а также участвует в реконструкции культурных объектов.