В открытом кастинге конкурса "Мисс Россия" поучаствовали около 200 россиянок

Согласно условиям конкурса, участвующие в нем девушки в возрасте от 18 до 23 лет должны быть не замужем и без детей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Открытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия" проходил в Москве в ТРЦ "Ривьера". На конкурс зарегистрировались более 150 участниц из разных регионов России, передает корреспондент ТАСС

Участие в нем приняли россиянки в возрасте от 18 до 23 лет. Согласно условиям кастинга, девушки должны быть не замужем и без детей.

В состав жюри, которое оценивало участниц, вошли "Мисс Россия-2024" Валентина Алексеева, первая "Вице-мисс Россия-2010", международная модель Ирина Шарипова, "Мисс Россия-2012", оперная певица Елизавета Джангирова-Голованова, "Вице-мисс Россия-2014", профессиональная модель и инфлюенсер Анастасия Тарасова, директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

В рамках отбора все девушки приняли участие в профессиональной съемке модельных снэпов, получили советы от бьюти-экспертов, а также пообщались с командой конкурса.

Ключевые качества

Генеральный директор национального конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк в беседе с ТАСС назвала качества и черты характера, которыми должна обладать участница и победительница конкурса.

"Первое - это целеустремленность, потому что нужно поставить цель и потом к ней прийти. Это непросто. Поэтому только девушки, которые действительно могут двигаться к своим целям, могут поучаствовать и победить в конкурсе. Второе - это харизма. Даже внешность не настолько важна, насколько важно твое обаяние и то, как ты умеешь себя презентовать аудитории. Третье - гармоничная фигура и красивое лицо. Это такой субъективный фактор, но ежегодно на конкурсе "Мисс Россия" мы можем видеть очень разные типажи из разных республик и посмотреть всю географию нашей страны и то, как отличаются девушки из разных регионов", - рассказала Беляк.

Она также назвала качества, которыми не должна обладать участница конкурса. "Точно не должна быть ленивой, потому что ленивые девчонки, даже самые красивые, к сожалению, не смогут прийти к своим целям, работать хорошо в течение года и не смогут собраться для того, чтобы, например, на конкурсе "Мисс Вселенная", когда будет не так много времени на подготовку и будет сложно, войти даже в какой-то первый топ, не то чтобы победить. А нам бы хотелось, чтобы представительница от России вошла в самый топ на международном конкурсе", - подчеркнула Беляк.

Валентина Алексеева, завоевавшая титул "Мисс Россия-2024", рассказала ТАСС, как изменилась ее жизнь после конкурса. "У меня стало много-много интересных событий в жизни: это и интересные мероприятия, это и новые знакомства, это и классные встречи. По учебе у меня после конкурса стало много долгов, но я уже с ними попрощалась, я уже их закрыла", - поделилась девушка.

"Я считаю, что "Мисс Россия" должна обладать такими качествами, как искренность, потому что, на мой взгляд, искренних людей сейчас очень мало, должна быть доброй и открытой к миру, хотеть помогать людям, быть полезной для общества, и это должна быть не просто красивая картинка, а по-настоящему интересная девушка. Лично меня отталкивает высокомерие, <...> мне кажется, всегда нужно не бояться быть самой собой, это и есть секрет любого успеха", - убеждена Алексеева.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница конкурса получает право представлять Россию на международном конкурсе "Мисс Вселенная". В 2024 году титул "Мисс Россия" завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".