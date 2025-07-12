На Кубани очереди у Крымского моста не осталось

В очереди со стороны Крыма находятся более 1 тыс. машин

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. машин ожидают проезда через Крымский мост со стороны Крыма, следует из данных Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 1 005 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении на 16:00 мск.

По данным канала, очередь начала скапливаться уже к 5:00 мск - к этому времени ожидали проезда из Краснодарского края в Крым более 200 машин. С 9:00 мск несколько часов около моста с обеих сторон суммарно фиксировалось порядка 1 тыс. машин.