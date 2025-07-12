В Иркутске стартовало международное ралли "Шелковый путь"

В церемонии открытия принял участие генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Церемония торжественного старта международного ралли "Шелковый путь" прошла в Иркутске, передает корреспондент ТАСС.

"В самом центре столицы Приангарья мы сегодня даем старт 15-у Международному ралли "Шелковый путь". Иркутская область становится второй раз столицей мирового автоспорта. В этот раз гонка пройдет по территории двух стран - России и Монголии. <…> Всего участникам предстоит пройти около пяти тысяч км", - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на церемонии старта гонки.

В ней также принял участие генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, ралли "Шелковый путь" - это не просто гонка, но проект, который объединяет страны, людей и технологии, а также демонстрирует силу воли, инженерную мысль и характер спортсменов. "Особая гордость - это участие нашей легендарной команды "КАМАЗ-мастер", многократного победителя ралли "Париж-Дакар" и "Шелковый путь", которую мы традиционно всегда поддерживали и будем поддерживать. Их результат - это пример того, как российские разработки, техника и люди достигают высокого мирового уровня", - сказал Чемезов.

О ралли

Маршрут юбилейной - 15-й - гонки соединит Россию и Монголию. Из Иркутска участники отправятся в путь к берегам Байкала - в город Байкальск, затем преодолеют степи и пески Монголии, пустыню Гоби и предгорья Алтая.

Финишируют 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города состоится церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

К участию заявлен 101 экипаж на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. Это представители 15 стран. Соревнование пройдет под эгидой Российской автомобильной федерации и Монгольской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.