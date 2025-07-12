В четырех районах Кубани фиксируются отключения электричества

Энергетики Краснодарского края устраняют аварии на сетях, сообщили в оперштабе региона

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Перебои с электроэнергией, вызванные перегрузками, обусловленными жарой, фиксируются не только в Краснодаре, но также в городах Армавир и Крымске и поселке Афипском, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Ранее в ЕДДС Краснодара сообщили, что без электроснабжения остались потребители по ряду улиц, в том числе крупных, в центре города, в районе железнодорожного вокзала, в западной части и в спальных районах на севере. Это связано с повреждениями на линиях 6-10 кВ. Из строя вышли пять подстанций, более 100 трансформаторных подстанций.

"Энергетики Краснодарского края устраняют ряд аварий на сетях. Большинство из них связаны с пиковыми нагрузками из-за жары", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Краснодаре сбои энергоснабжения устраняют в трех городских округах: Центральном, Карасунском, Прикубанском.

"В Армавире из-за аварии на подстанции без электричества остались жители микрорайона Бар, МЖК, Романтика, Кладбище и Мясокомбинат. Специалисты выясняют причину отключения электричества в поселке Афипском Северского района - аварийная бригада работает на подстанции. Единичные отключения есть и в Крымске - из-за перегруза на линии не выдерживает оборудование и срабатывает автоматика. Чтобы стабилизировать ситуацию, в качестве превентивных мер в течение дня в город доставят дополнительные подстанции для увеличения мощности, одна из них будет работать в центре", - добавили в оперштабе.