В Приангарье планируют строить быстровозводимые ФОКи в местах проживания военных

Губернатора региона Игорь Кобзев сообщил, что в области также идет проектирование и строительство крупных спортивных объектов в муниципалитетах

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют строить быстровозводимые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в местах проживания военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора региона Игоря Кобзева и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

"Глава региона сообщил, что в Приангарье прорабатывается вопрос создания быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в местах проживания военнослужащих. Ведь для них очень важна хорошая физическая подготовка <…> и создание условий для тренировок необходимо", - говорится в сообщении.

Губернатор также рассказал главе Минспорта РФ о том, что в регионе сейчас идет проектирование и строительство крупных спортивных объектов в муниципалитетах, готовится документация по строительству нового стадиона и спортивного комплекса с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром в Иркутске. Продолжаются работы по установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях. В 2025 году планируется установить семь малых спортивных площадок ГТО, умную спортивную площадку в деревне Грановщина под Иркутском, шесть многофункциональных спортивных площадок и три хоккейных корта.

За последние пять лет в муниципалитетах региона установили 25 малых спортивных площадок ГТО, 96 многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов, построили 17 спортивных комплексов различного типа и ледовый дворец в Иркутске.

Дегтярев в ходе рабочей поездки в Иркутск также вручил знаки и удостоверения мастера спорта России спортсменам Приангарья. Кроме того, были отмечены тренеры и работники сферы физической культуры и спорта региона.