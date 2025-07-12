В Москве и Подмосковье началась гроза с ливнем

Интенсивные осадки, в частности, отмечаются в городах Жуковский, Раменское, Лыткарино и Балашиха

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сильная гроза идет в Москве и Московской области. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС.

В частности, интенсивные осадки, сопровождаемые раскатами грома и усилением ветра, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге - городах Жуковский, Раменское, Лыткарино и Балашиха. Мощные порывы ветра гнут ветки деревьев, от сильных раскатов грома иногда срабатывают сигнализации припаркованных во дворах автомобилей.

Гроза с ливнем отмечается и в столице. В частности, на юго-западе и западе города, в районе спорткомплекса "Лужники". Местами фиксируется град. А там, где непогода еще не началась, небо затягивается тучами.

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Ранее синоптики Гидрометцентра РФ сообщали, что в период до полуночи понедельника, 14 июля, в столице и по области ожидается местами ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Власти Москвы еще утром также предупредили о грозе с ливнем и усилением ветра, напомнив горожанам и гостям столицы, что в непогоду следует быть внимательными, находясь на улице и, в частности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.