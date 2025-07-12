В Чите из-за паводка эвакуировали 21 человека

По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, подтоплены 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России сопровождают прохождение гребня паводковой волны в городе Чите. Из-за подъема уровня воды эвакуирован 21 человек, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"МЧС России сопровождает прохождение гребня волны добегания в Чите. Эвакуирован 21 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подтоплены 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. Силы и средства МЧС рассредоточены по наиболее критичным направлениям. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб. На месте работает исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелович.