Чечня отправила в зону СВО автомобили, продукты и медицинские препараты

Глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что контроль за транспортировкой гуманитарного груза осуществляет начальник медико-санитарной части МВД РФ по республике Рамзан Альдебиров

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Гуманитарный груз, состоящий из автомобилей, продуктов питания и медицинских препаратов, отправила Чеченская Республика (ЧР) в зону проведения спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"По решению дорогой мамы, президента Регионального общественного фонда (РОФ) Аймани Несиевны, полицейским из ЧР передано около 3 тонн продуктов питания, среди которых картофель, лук, макаронные изделия, чай, консервы, сладости, газированные напитки и многое другое. Кроме того, от РОФ медслужбе 270-го мотострелкового полка "Ахмат-Кавказ" МО РФ передано два автомобиля марки УАЗ "Буханка" (скорая помощь), медицинские препараты, перевязочные и расходные материалы, а в полк "Север-Ахмат" МО РФ отвезли 1 тонну продуктов питания", - отметил Кадыров.

Очередной гуманитарный груз от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова доставлен в расположение сводного отряда МВД по ЧР, выполняющего оперативно-боевые задачи на территории СВО. Глава Чечни подчеркнул, что контроль за транспортировкой гумгруза осуществляет начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров.

"Переданный груз значительно облегчит оказание медпомощи нашим бойцам, нуждающимся в лечении, а также повысит качество выполнения поставленных оперативно-боевых задач личным составом подразделений", - добавил глава Чечни.