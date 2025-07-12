В Москве прошел турнир по БПЛА с участием ветеранов СВО

Первый вице-президент ОФСО "Федерация гонок дронов России" Александр Котов сообщил, что в соревнованиях поучаствовали более 40 пилотов из разных регионов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Всероссийский инклюзивный турнир по беспилотным летательным аппаратам "Мир танков" и "БПЛА фиджитал" состоялся на территории парка Победы в Москве. Соревнования проводились среди всех желающих, включая ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие организовано АНО "Уникальный мир" в рамках проекта "Кибервселенная равных возможностей" при поддержке гранта мэра Москвы. Первый вице-президент ОФСО "Федерация гонок дронов России" Александр Котов рассказал ТАСС, что в соревнованиях приняли участие более 40 пилотов из разных регионов России по нескольким дисциплинам: технический симулятор, офлайн-дроны (75-й класс), дрон-баскетбол.

"Это инклюзивный турнир. Мероприятие носит всероссийский уровень: ребята не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов. Мы здесь как Федерация гонок дронов представляем несколько дисциплин", - отметил он.

"75-й класс - это уже офлайн-дроны, реальные полеты. Дрон-баскетбол - такая точка входа, развлечение для ребят, чтобы они попробовали себя в этом виде спорта, заинтересовались. Мы, со своей стороны, сегодня вовлекаемся тоже в индустрию работы этого нового вида спорта. В 23-м году его признали, в этом году сформировали первую в истории сборную России", - рассказал Котов.

Он напомнил о вышедшем накануне поручении президента РФ Владимира Путина по итогам совета по физической культуре и спорту о комплексном развитии адаптивного спорта в России. Сегодняшнее мероприятие - первый шаг по развитию адаптивных дисциплин в рамках гонок дронов, подчеркнул собеседник агентства.

Шаг к новым возможностям

В свою очередь ветеран подразделения специального назначения отметил, что подобные турниры важны, так как помогают социализироваться разным общественным группам.

"Подобное мероприятие помогает привлекать молодых людей. Во-первых, данное мероприятие инклюзивное, и очень много детишек с какими-то ограничениями, и это мероприятие помогает им социализироваться. А также людям, попавшим в трудную ситуацию, в данном случае - это ветеран СВО, как, допустим, я. То есть, потерял какую-то руку или ногу, и при этом можно открыть для себя новую деятельность, где это не будет помехой", - сказал собеседник агентства.

Как признался заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Александр Терентьев, управлять дронами без опыта сложно. По его словам, подобные соревнования помогают людям с ограниченными возможностями тренироваться наравне с другими. А в будущем люди с инвалидностью смогут спокойно устраиваться на профессии, связанные с управлением беспилотными летательными аппаратами, считает парламентарий.

"Я пытался участвовать. Конечно, здесь нужен определенный навык, практика, тренировки. Не просто так можно взять и дроном, мячиком попасть в баскетбольное кольцо. Поэтому, конечно, интересная история, потому что здесь люди с инвалидностью могут чувствовать себя наравне с людьми без инвалидности, потому что главное - чтобы было желание видеть, как дрон летит, а навыки приходят со временем", - сказал Терентьев ТАСС.

"И, конечно, я думаю, что в будущем на таких дронах будут различные профессии: можно следить за экологической обстановкой, следить за пожароопасностью, работать в сельском хозяйстве. Люди с инвалидностью с этими профессиональными навыками могут прекрасно с этим справляться и быть востребованными в своей профессиональной деятельности", - отметил собеседник агентства.