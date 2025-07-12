Жителю Ярославской области присвоили звание Героя России за участие в зачистке Курахова

Губернатор региона Михаил Евраев отметил, что военный с позывным Невский говорит о своих боевых заслугах скромно

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Звание Героя России присвоено десантнику с позывным "Невский", уроженцу Переславля-Залесского Ярославской области. Молодой человек отличился в ходе специальной военной операции во время зачистки города Курахово в ДНР, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Нашему земляку присвоено звание Героя России за успешное выполнение боевой задачи в ходе специальной военной операции. Боец с позывным Невский и его группа зачистили от противника множество многоэтажных домов в городе Курахово Донецкой Народной Республики", - написал Евраев в Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что 24-летний уроженец города Переславль-Залесский выбрал позывной на том основании, что его родной город был также родиной великого полководца, князя Александра Невского. Герой России всегда мечтал о военной службе, с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

В Курахове подразделение Невского вступило в бой с десантниками из 46-й аэромобильной бригады ВСУ. "Взяли в плен несколько человек, включая офицера. Задача по эвакуации украинских пленных была сложной - маршрут проходил по открытой местности под контролем вражеских дронов. Но наши парни успешно справились", - рассказал Евраев.

Сам герой о своих боевых заслугах говорит скромно, но гордится тем, что за время его командования в группе не случилось потерь. Дома молодого офицера ждут жена и трое детей.