Жителю Иркутской области присвоили звание Героя России посмертно

Павел Белов, получив тяжелые ранения, продолжал отражать атаки ВСУ

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Звание Героя России указом президента РФ присвоено посмертно военнослужащему из Иркутской области Павлу Белову, который, несмотря на тяжелые ранения, противостоял противнику в ходе специальной военной операции. Он стал седьмым жителем региона - участником СВО, получившим это звание, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

"В ходе специальной военной операции звания Героя России удостоены уже семеро жителей Иркутской области. Пятеро из них - посмертно", - приведены в сообщении слова Кобзева.

Знак особого отличия - медаль "Золотая звезда" - и грамоту о присвоении звания вручили брату бойца Борису Белову. "Павел был прекрасным бойцом: очень грамотным, смелым и мужественным. Его последний бой - пример воинского мужества. Подразделение, которым он командовал, под непрекращающимся вражеским огнем вытеснило противника из занимаемых позиций и выполнило задание", - сказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, который принял участие в церемонии передачи награды родным героя.

Рядовой Белов погиб 21 февраля 2025 года. Во время наступления на двуреченском плацдарме его группа, находясь под непрерывным минометно-артиллерийским огнем и сбросами с беспилотных летательных аппаратов, четверо суток удерживала свои позиции и отражала контратаки. Иркутянин возглавил атаку штурмовой группы на ангар, занимаемый превосходящими силами противника, и под огнем преодолел более 500 м. Выполняя команды командира отряда по радиосвязи, стреляя на ходу и забрасывая гранатами ангар, он уничтожил двух иностранных наемников. Штурмовая группа вытеснила противника с позиций и освободила заблокированного бойца дружественного подразделения. Во время боя штурмовики подверглись удару дронами и кассетными боеприпасами, в результате Белов был ранен. Но несмотря на это, он в течение суток он продолжал сковывать действия противника огнем без возможности пополнения боевого комплекта.

Прикрывая отход штурмовой группы, Белов получил второе тяжелое ранение, но группа вышла из-под огня без потерь. В ходе эвакуации рядовой получил третье, смертельное ранение.