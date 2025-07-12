Мэр Пятигорска поздравил РИЦ "ТАСС Кавказ" с годовщиной

Дмитрий Ворошилов заявил, что создание такого центра на Северном Кавказе дало новый импульс развитию работы с региональной повесткой

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов поздравил Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Кавказ" с годовщиной и отметил, что создание РИЦ на Северном Кавказе дало новый импульс развитию работы с региональной повесткой.

"Сегодня исполняется год со дня открытия РИЦ "ТАСС Кавказ" в Пятигорске. Поздравляю коллектив информационного агентства ТАСС! Создание регионального информационного центра на Кавказе стало знаковым событием, придавшим новый импульс развитию работы с региональной повесткой. Это не только укрепило позиции ТАСС как одного из ведущих мировых агентств, но и открыло свежие подходы к освещению региональных событий", - написал он в Telegram-канале.

Региональный информационный центр "ТАСС Кавказ" был открыт 12 июля 2024 года. За год работы там проведено порядка 180 мероприятий, аудитория Telegram-канала "ТАСС Кавказ" насчитывает более 5,3 тыс. подписчиков, а общий охват публикаций превысил 12,8 млн.