В ДНР участок трассы "Новороссия" длиной 30 км сдадут на год раньше срока

Глава республики Денис Пушилин сообщил, что подрядчик приступил к подготовке грунта для укладки асфальта

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Строительство участка протяженностью 30 км новой федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящего по территории ДНР, завершат на год раньше срока. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Продолжаем строить Азовскую кольцевую дорогу. Раньше срока сдадим еще один участок, протяженностью более 30 км. Проверил ход работ на участке дороги Р-280 "Новороссия". <…> Планируем сдать объект на год раньше срока, чтобы уже в 2026 году завершить строительство проходящего через ДНР участка Азовского кольца", - написал Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, уже развернут строительный городок. Подрядчик приступил к подготовке грунта для укладки асфальта. Магистраль расширяют до четырех полос, там установят освещение и инженерные коммуникации, уточнил Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что с 2022 года в ДНР отремонтировали более 1,5 тыс. км дорог. В 2025 году приведут в порядок еще 800 км.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территории Ростовской области, Донецкой Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Республики Крым. Она получила статус федеральной в июне 2023 года. Протяженность составляет порядка 635 км. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что трассу "Новороссия" расширят до четырех полос к 2030 году. Она станет частью кольцевой автодороги вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России.