В МЖД сообщили, что по техническим причинам на станции Площадь трех вокзалов остановился пригородный поезд

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Поезда МЦД-4 следовали с увеличенным интервалом из-за остановки одного из составов. Об этом сообщалось в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В 18:07 по техническим причинам на станции Площадь трех вокзалов совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7477 Апрелевка - Железнодорожная", - говорилось в сообщении.

На участке от станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота движение было организовано по одному пути в реверсивном режиме. Часть электричек от Железнодорожной в сторону Апрелевки курсировали по укороченному маршруту до станции Нижегородская.

Позже в Telegram-канале МЖД сообщили, что "железнодорожники восстановили движение поездов МЦД-4 по обоим путям на участке от станции Площадь трех вокзалом до Серпа и Молота". Отмечается, что поезда МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная следуют без остановки на станции Площадь трех вокзалов. Посадка и высадка пассажиров поездов в сторону Апрелевки осуществляется в штатном режиме.

В МЖД принесли извинения за доставленные неудобства. Принимаются все необходимые меры для стабилизации интервалов движения и минимизации задержек.

В новость внесены изменения (21:13 мск) - добавлена инфорация о восстановлении движения.