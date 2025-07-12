Кроме устных распоряжений по совместному патрулированию для отлова живой силы, руководство центров также поощряет полицейских грамотами и премиями, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национальной полиции Украины жалуются, что фактически вынуждены подчиняться руководству территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Украинские полицейские сообщают, что сегодня они фактически вынуждены подчиняться руководству ТЦК. Любопытно, что кроме устных распоряжений по совместному патрулированию для отлова живой силы, руководство ТЦК также поощряет полицейских всевозможными грамотами и премиями", - сказал собеседник.

Полицейские в соцсетях жалуются, что не понимают, в какой момент они вошли в подчинение ТЦК, добавили силовики.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.