ТАСС: задержание ветерана ВСУ с ампутацией вызвало резонанс на Украине

В российских силовых структурах рассказали о видеозаписи, на которой более 10 полицейских задерживают ветерана, который, по предварительным данным, протестовал против вырубки леса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Видеозапись, на которой показано задержание полицейскими ветерана ВСУ с ампутацией, вызвала широкий общественный резонанс на Украине. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На Украине вызвала широкий общественный резонанс видеозапись, на которой более 10 полицейских задерживают одного ветерана ВСУ, уволенного из украинской армии после ампутации конечности", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, бывший украинский военнослужащий протестовал против вырубки леса.