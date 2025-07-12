В Забайкалье уровень воды в реке Чита начал снижаться

В Минприроды региона сообщили, что там прошел пик паводка

ЧИТА, 12 июля. /ТАСС/. Уровень воды начал снижаться в реке Чита, опустившись до отметки 404 см. Там прошел пик паводка, сообщили в Telegram-канале Минприроды Забайкалья.

Из-за паводка в Чите и Читинском округе подтопило 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Критическое значение выхода воды на пойму составляет 190 см.

"По данным гидропостов на 2 часа ночи (20:00 мск - прим. ТАСС), пик паводка прошел. Уровень воды понизился до отметки 404 см", - сказано в сообщении. В полночь (18:00 мск) уровень находился на отметке 407 см.

В регионе создан оперативный штаб. Для защиты от паводка привлечена дополнительная техника. Власти Забайкалья обещали оказать необходимую помощь всем пострадавшим от стихии.