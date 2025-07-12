В ДНР завершили капремонт мангушского центра "Спорт для всех"

Глава республики Денис Пушилин сообщил, что в учреждении сформировали группу здоровья для жителей от 50 лет

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Капремонт центра "Спорт для всех" в Мангушском муниципальном округе ДНР завершен, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Отремонтировали кровлю, фасад, внутренние конструкции и коммуникации, укрепили фундамент, а также наладили освещение и обустроили залы. Сейчас в центре есть две детские секции по тяжелой атлетике и дзюдо - их посещают порядка 100 юных спортсменов", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что в центре сформировали также группу здоровья для взрослых жителей от 50 лет.

Глава ДНР сообщил, что к работе новых тренажеров замечаний нет, однако необходимо также заменить мебель и инвентарь. Поручение решить проблему к осени получили Минспорта и депутаты региона.

Пушилин напомнил, что в 2024 году в ДНР восстановили 31 спортивный объект, в этом откроют еще 22.