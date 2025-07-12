В Волновахе и Мангуше ДНР открыли два восстановленных отдела МВД

В частности, отдел "Волновахский" обеспечивает правопорядок 67 населенных пунктов, указал глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Два восстановленных отдела МВД в Волновахе и Мангуше ДНР открыл глава региона Денис Пушилин совместно с руководителем Министерства внутренних дел по республике генерал-лейтенантом полиции Павлом Гищенко. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

"Отдел "Волновахский" обеспечивает правопорядок всего муниципального округа, а это 67 населенных пунктов, включая Угледар. По сути, открыт новый райотдел, потому что украинские боевики, убегая из Волновахи, разрушили его здания практически до основания. Сейчас "Волновахский" полностью восстановлен, обеспечен необходимым оборудованием и новым служебным автотранспортом", - написал глава ДНР.

Он добавил, что здание отдела "Мангушский" отремонтировано и оснащено менее чем за год. Подразделение является одним из лучших по итогам оценки территориальных отделов на окружном уровне.

По словам Пушилина, ремонт выполнен по специальному инфраструктурному проекту благодаря помощи правительства РФ и МВД России.

Медали "За храбрость" получили отличившиеся сотрудники. Глава региона отметил, что многие полицейские принимали участие в освобождении Донбасса и "достойно несли службу в условиях повышенной опасности с риском для жизни". В ДНР будут помнить и чтить подвиг тех, кто погиб при исполнении долга, подчеркнул Пушилин.