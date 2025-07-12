В Запорожской области стабилизировали электроснабжение

О возобновлении энерго- и водоснабжения в тех частях региона, которые были отключены, не сообщается

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Электроснабжение в Запорожской области после проведенных работ стабилизировано, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В системе электроснабжения Запорожской области завершены работы по переводу нагрузок, электроснабжение стабилизировано. Прошу жителей региона экономно расходовать электроэнергию и воду для поддержания стабильной работы энергосистемы и водяных насосов", - написал он в своем Telegram-канале.

О возобновлении энерго- и водоснабжения в тех частях региона, которые были отключены, не сообщается.

Ранее Балицкий заявил, что подача электроснабжения и водоснабжения в двух крупнейших городах Запорожской области, а также в ряде муниципальных округов приостановлена из-за критических перегрузок энергооборудования.