В Москве выпало 39% от месячной нормы осадков за сутки

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что, несмотря на непогоду, максимальная температура воздуха в городе достигла плюс 36,1 градуса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 40% месячной нормы осадков выпало в столице за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве выпало 39% от месячной нормы осадков! За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 мм дождя, или 39% от месячной нормы, или три ведра воды на 1 кв. м", - говорится в сообщении.

Синоптик уточнил, что, несмотря на непогоду в городе, максимальная температура воздуха достигла плюс 36,1 градуса на Балчуге и плюс 34,6 градсуа на ВДНХ. В районе Домодедово порывы ветра достигали скорости 24 м/с.